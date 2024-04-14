Формула E: Паскаль Верляйн победил и вернулся в лидеры

Дистанция воскресной гонки Формулы 1 на итальянской трассе в Мизано была на два круга короче, чем в субботу, т.е. не 28 кругов, а 26, но уже это обещало некоторые перемены в тактике.

По крайней мере, многие гонщики говорили, что на более короткой дистанции будет чуть проще контролировать расход энергии. Как весело сформулировал перед стартом пилот DS Penske Стоффель Вандорн, в 2022 году выигравший титул в электрической серии: «Гонка на два круга короче – значит, будет на два круга меньше хаоса!»

Сегодня он стартовал с 6-й позиции, а это давало неплохие возможности пробиваться вперёд, особенно если вспомнить, что в субботу линию финиша первым пересёк Антониу Феликс да Кошта, начинавший ту гонку только 13-м. Правда, потом его дисквалифицировали из-за совсем небольшого несоответствия его Porsche требованиям технического регламента.

Причины столь сурового решения FIA, с одной стороны, были исключительно формальными – правила есть правила – однако оно было раскритиковано практически всеми как противоречащее и здравому смыслу, и принципу соревновательности. Сегодня португалец (кстати, тоже экс-чемпион Формулы E) стартовал с последний позиции после неудачно проведённой квалификации.

Забегая вперёд скажем, что ему не повезло и в воскресенье – как и Вандорну.

Джейк Хьюз неплохо стартовал с поула, хотя казалось, что Жан-Эрик Вернь может его опередить. Первая тройка на первом круге сохранила свои позиции, но уже ко второму кругу на третье место пробился Ник Кэссиди, оттеснивший Паскаля Верляйна, а затем немца обошёл и Сэм Бёрд.

Из-за каких-то проблем Митч Эванс, и так стартовавший только 15-м, к третьему кругу потерял несколько позиций и ехал 19-м. На третьем круге Хьюз, Вернь и Мюллер в первый раз воспользовались Attack Mode, после чего Жан-Эрик вышел в лидеры, а Джейк оказался на 4-й позиции. Впрочем, вскоре он вернулся в первую тройку.

Похоже, что к пятому кругу начались примерно такие же тактические «шахматы», как мы наблюдали вчера, когда лидерство переходило от гонщика к гонщику чуть ли по несколько раз на круге, и уследить за всеми событиями на трассе было крайне сложно, а ещё сложнее – понять логику происходящего.

Понятен был только общий принцип: никому не хотелось лидировать на первых стадиях гонки, поскольку тот, кто едет первым, неизбежно расходует больше энергии. Перед самым финишем справедливость этого тезиса подтвердилась.

На 8-м круге с трассы выбили Робина Фряйнса, гонщика Envision, и по радио он пожаловался, что оказался между двумя соперниками, и ему было некуда деться. На видеоповторе было хорошо видно, что справа от его электромобиля была машина Бёрда, а слева – Porsche да Кошты, которые взяли Фряйнса в тиски, и от его Envision полетели обломки карбона.

Выехал автомобиль безопасности, но оставался на трассе недолго. После рестарта лидировал Ник Кэссиди, но его почти сразу опередили сначала Хьюз, затем на первую позицию поднялся Верляйн.

На 11-м круге продолжились неприятности да Кошты: он отчаянно пробивался вперёд, но после контакта с кем-то из соперников его машина получила повреждения, и он свернул в боксы на замену переднего крыла и носового обтекателя. Разумеется, после этого он откатился на последнюю позицию.

Вскоре в похожую коллизию попал и гонщик Andretti Норман Нато: в 1-м повороте он ткнул ехавший впереди электромобиль Верня, после чего тоже пришлось ехать в боксы менять переднее крыло.

До финиша оставалось десять кругов, и на этой стадии гонки лидировал Оливер Роулэнд, за ним ехал Паскаль Верляйн, которого преследовал Нико Мюллер.

На 18-м круге на трассе из-за технической проблемы остановилась машина Митча Эванса, но гонщику Jaguar вскоре удалось продолжить движение, поэтому обошлось без появления сейфти-кара. После этого новозеландец оказался в числе последних и уже не мог претендовать на очки.

На какое-то время в лидеры вернулся Верляйн, но Роулэнд его опередил в 5-м повороте и за пять кругов до финиша вновь возглавил пелотон. Однако в батареях его Nissan оставалось на несколько процентов меньше энергии, чем у преследователей, что под конец гонки сыграло роковую роль. А пока Паскаль вплотную преследовал британца, и можно было ожидать, что перед финишем он предпримет решительную атаку.

При этом они уже на три с лишним секунды оторвались от остальных, а ехавший третьим Деннис то ли не хотел, то ли не мог их догнать. Но на последнем круге произошло событие, повлиявшее на исход гонки: в батареях Nissan Роулэнда закончилась энергия, и Оливер практически остановился на трассе.

Поэтому первым клетчатый флаг увидел Паскаль Верляйн и одержал свою вторую победу в сезоне. Также на подиум поднялись Джейк Деннис, так и не пропустивший вперёд никого из соперников, хотя они наседали на него до самого финиша, и Ник Кэссиди, в последних поворотах опередивший Мюллера. Швейцарец занял 4-е место, а стартовавший с поула Хьюз замкнул первую пятёрку.

Верляйн, одержавший свою шестую победу в Формуле E, после финиша посетовал, что первая половина гонки прошла не менее хаотично, чем вчера, а во второй половине пришлось экономить энергию батарей, но вполне очевидно, что он с этой задачей справился лучше, чем Роулэнд. Судя по всему, в отличие от соперников из Porsche, в команде Nissan допустили некую ошибку в расчётах – если бы не это, Оливер не выбыл бы из борьбы на последнем круге.

Если перед стартом гонки он лидировал в личном зачёте, то после финиша оказался третьим, а на первую строчку поднялся Верляйн, хотя у него равное число очков с Деннисом – по 89. Но у гонщика Porsche на одну победу больше – и это именно сегодняшняя победа в Мизано.

Борьба в чемпионате мира обостряется, и следующий этап пройдёт в последний уик-энд апреля в Монако. В общем, будет интересно.

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