Майами. Радукану в трёх сетах обыграла десятую ракетку мира, Остапенко проиграла сопернице из второй сотни рейтинга

На турнире WTA 1000 в США проходят матчи второго круга



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эмма Радукану (Великобритания) – Эмма Наварро (США, 8) 7:6(6), 2:6, 7:6(3)

Анна Блинкова (-) – Диана Шнайдер (-, 13) 6:4, 7:6(0)

Анна Калинская (-, 32) – Моюка Утидзима (Япония) 6:1, 6:3

Александра Эала (Филиппины, WC) – Елена Остапенко (Латвия, 25) 7:6(2), 7:5

Клара Таусон (Дания, 20) – Юлия Грабгер (Австрия) 6:4, 7:5

Паула Бадоса (Испания, 10) – Виктория Мбоко (Канада, WC) 7:5, 1:6, 7:6(3)

Элизе Мертенс (Бельгия, 27) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 6:1

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Каролин Гарсия (Франция) 6:2, 7:5

Эмма Радукану (№60 WTA) записала в свой актив третью в карьере победу над представительницей топ-10 рейтинга. В прошлом сезоне британка выигрывала в подобных встречах на траве с Джессикой Пегулой в Истборне и Марией Саккари на Уимблдоне.

Александра Эала (№140 WTA) впервые обыграла соперницу, входящую в топ-30 рейтинга, и впервые вышла в третий круг турнира WTA 1000. Отметим, что в прошлом году филиппинка одержала свою первую победу над теннисисткой из топ-50, обыграв Лесю Цуренко в Мадриде. Сегодняшнее поражение стало для Остапенко четвёртым подряд.

Ига Швёнтек выиграла шестой из семи сыгранных матчей против Каролин Гарсии. Две недели назад теннисистки встречались во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где также победила полька. Дальше Швёнтек сыграет против Элизе Мертенс, которую обыграла в прошлом сезоне на грунте в Штутгарте.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua