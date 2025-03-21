Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Дон Чарльз, тренера боксера Даниэля Дюбуа, подтвердил, что супертяж ничего не получил от организаторов боя с Джозефом Паркером после того, как британец из-за болезни снялся с поединка.

По информации СМИ, Дюбуа должен был получить рекордный гонорар в карьере – 7 миллионов фунтов.

«Да, мы ничего не получили. Такие условия, хотя было вложено множество денег в подготовку, в тренировочный лагерь Дюбуа. Это касается не только нас».

«Такая практика в боксе, что никто ничего не получает, если не было боя, хотя затраты на подготовку были», – сказал Чарльз.

Следующим соперником Дюбуа может стать Александр Усик в рамках боя за все титулы супертяжелого веса.

sport.ua