Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером

Дон Чарльз, тренера боксера Даниэля Дюбуа, подтвердил, что супертяж ничего не получил от организаторов боя с Джозефом Паркером после того, как британец из-за болезни снялся с поединка.
По информации СМИ, Дюбуа должен был получить рекордный гонорар в карьере – 7 миллионов фунтов.
«Да, мы ничего не получили. Такие условия, хотя было вложено множество денег в подготовку, в тренировочный лагерь Дюбуа. Это касается не только нас».
«Такая практика в боксе, что никто ничего не получает, если не было боя, хотя затраты на подготовку были», – сказал Чарльз.
Следующим соперником Дюбуа может стать Александр Усик в рамках боя за все титулы супертяжелого веса.