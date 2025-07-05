Тайсон ФЬЮРИ: «Вы это видели? Этот боксер просто повалил Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, который считается одним из лучших супертяжеловесов последних лет, высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Все видели первый бой – Дюбуа причинил боль Усику, он его повалил. Так что да, Дюбуа может причинить боль Усику снова», – сказал Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua