Интер хочет пригласить немецкого голкипера в случае ухода Янна Зоммера

Итальянский гранд до сих пор не знает, с каким кипером начнёт следующую кампанию.

"Интер" рассматривает возможность подписания контракта с Марком-Андре тер Штегеном из каталонской "Барселоны", если нынешний голкипер "нерадзурри" Янн Зоммер примет предложение турецкого "Галатасарая".

Отметим, что в осуществлении таких трансферов должны быть заинтересованы абсолютно все клубы: у немца в последнее время ухудшились отношения с руководством "блауграны", "Интер" готов освежить вратарскую позицию, а "Галатасарай" до сих пор ищет замену завершившего карьеру Фернандо Муслеры.

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