Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о бое между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Я бы не мог себе представить, что этот бой состоится. На ринг выйдут два лучших боксера в мире, это не бой, а мечта. Я сначала считал фаворитом Альвареса, но потом увидел их рядом, Теренс сильно не уступает в габаритах. Кроуфорд никогда бы не принял этот бой, если бы не был уверен в себе, у него отличный менталитет», – сказал Хирн.

Поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

sport.ua