В Зандфорте не ждут аншлага

В следующий уик-энд автодром в Зандфорте в предпоследний раз примет Гран При Нидерландов, но местная пресса пишет, что билеты в этом году раскупаются медленнее, чем обычно, и похоже, что аншлага не будет.

Собственно, удивляться не приходится, ведь смотреть гонку Формулы 1 с трибун – удовольствие не из дешёвых, а если Макс Ферстаппен, у которого на родине чуть ли не статус национального героя, не побеждает, то среднестатистическому голландскому болельщику отказать себе в этом удовольствие намного легче.

Формула 1 вернулась в Зандфорт в 2021 году, и эта гонка сразу стала одним из самых ярких событий сезона, но не только из-за Макса, который тогда был на пути к своему первому титулу. Организаторы сумели превратить гоночный уик-энд в настоящий фестиваль, который длится с четверга по воскресенье, и в его программе не только собственно соревнования, но и самые разнообразные развлечения, выступления диджеев и популярных артистов.

Однако несмотря на всё это в 2025-м спрос на билеты явно меньше. Если на первых трёх Гран При автодром физически не мог вместить всех желающих побывать на гонке, и за три дня уик-энда его посещали более 300 тысяч человек, то уже в прошлом году статистика была более скромная – порядка 275 тысяч.

Тогда это объяснялось тем, что пятничные тренировки привлекли меньше внимания публики, чем обычно. Сейчас та же картина, и пока билеты свободно можно приобрести на любой день, в том числе на воскресенье.

По словам представителя автодрома, которого цитирует агентство ANP, «В первые годы билеты были раскуплены раньше, чем сейчас, это однозначно. Мы должны более активно заниматься их продажами. Но ожидаем, что в 2026 году трибуны точно будут забиты до отказа».

