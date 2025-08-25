Новак Джокович: “Очень трудно было выдерживать длинные розыгрыши и восстанавливаться после них. Хорошо, что теперь у меня есть два дня отдыха”

Сербский теннисист прокомментировал победу в стартовом матче на Открытом чемпионате США



В первом круге четырехкратный чемпион US Open в трех сетах обыграл американца Лернера Тьена.

– Это был ваш первый матч после перерыва в выступлениях. Ожидаете ли вы, что будет немного тяжело, возможно, будут моменты, когда почувствуете усталость? Думаете ли вы, что ощущение комфорта вернется сразу, как всегда?

– Я начал хорошо, чуть больше чем за 20 минут выиграл первый сет, чувствовал себя прекрасно. Затем несколько длинных геймов в начале второго сета… И тогда я стал чувствовать себя не очень хорошо. Даже не знаю почему, но был действительно удивлен, насколько плохо я чувствовал себя физически во второй партии. Да, у нас были длинные розыгрыши, но в то же время я немного снизил уровень, сделал немало невынужденных ошибок и фактически позволил ему вернуться в игру. Поэтому я рад, что сумел перезагрузиться после второго сета, и третий уже получился лучше.

В целом есть положительные моменты, но есть также вещи, которых, надеюсь, не будет в будущем, в частности те ощущения, которые я испытывал во втором сете. Надеюсь, что это не повторится, потому что тогда моя жизнь на корте становится намного сложнее. Хорошо, что теперь у меня есть два дня отдыха. Но, да, определенное беспокойство есть, хотя у меня нет никаких травм или чего-то подобного. Просто очень трудно было выдерживать длинные розыгрыши и восстанавливаться после них. Есть то, что есть. Но, опять же, на корте было немало напряжения: ночная сессия, молодой американец, мой первый официальный матч за шесть недель. Поэтому нужно было продемонстрировать свою лучшую игру. Думаю, я это сделал в первом сете и особенно в третьем. Во втором я скорее выживал, но в ключевые моменты удалось перебить на один мяч больше, чем ему. И думаю, это был полезный опыт, так сказать, официально “разбить лед” на турнире. Поэтому с нетерпением жду следующего вызова.

– Новаку, вы сказали, что нет травм или проблем такого характера, но у вас был мозоль. Когда он появился? Есть ли у вас какие-то опасения по этому поводу?

– Нет, нет. На самом деле, когда я говорил о трудностях, я не имел в виду мозоль. Речь шла больше о физических трудностях во втором сете. Мозоль немного беспокоил, но это мелочь, не проблема. Я не переживаю из-за мозолей. Меня больше беспокоило общее самочувствие – восстановление после розыгрышей, длинные обмены ударами. Сегодня мое самочувствие было не самым лучшим.

– Вопрос не совсем о сегодняшнем матче, но я разговаривал ранее с одной теннисисткой WTA, которая знает семь языков. Она говорила, что это очень помогает в Туре.

– Кто это?

– Анна Блинкова, российская теннисистка. Мне интересно: я знаю, что вы тоже говорите на многих языках, но не уверен, на скольких именно. Как вам это помогает в постоянных путешествиях…

– У меня есть конкуренция в Туре? (смеется)

– Сколько языков вы себе засчитываете?

– Ну, я не знаю. Что считать знанием языка? Это довольно относительно. Я не владею всеми этими языками свободно, но могу общаться достаточно, чтобы объясниться, сориентироваться в стране. Думаю, примерно так же, как и она. Знаете, у меня всегда была страсть к языкам и лингвистике. В нашей стране есть такая пословица: “Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек”. Ее смысл в том, что когда пытаешься говорить на разных языках, люди больше тебя уважают, потому что видят, что ты прилагаешь усилия, чтобы говорить на их языке. И мне это всегда нравилось. Я люблю, когда люди хоть немного пытаются сказать несколько фраз на чужом языке. Думаю, ты сразу чувствуешь совершенно другое отношение, более теплый прием. А в мире столько языков, что выучить их все невозможно, но я точно хочу освоить еще несколько. У меня есть намерение выучить греческий, русский, немного усовершенствовать свой испанский. У меня еще есть несколько лет для языкового развития. И мне это действительно интересно. Тур позволяет постоянно взаимодействовать с людьми из разных стран, это прекрасная возможность. Если собеседник готов позволить вам практиковать его язык, то это просто прекрасно. Поэтому отдаю должное Блинковой – это впечатляет, я не знал. Думаю, теннис – один из тех видов спорта, который имеет такое языковое разнообразие, потому что он настолько распространен по всему миру.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua