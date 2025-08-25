Два игрока Кременчуга завершили игровую карьеру

ХК «Кременчуг»

Чемпион Украины и участник еврокубка хоккейный клуб «Кременчуг» поблагодарил и попрощался сразу с двумя защитниками – Филиппом Матвиенко (27 лет) и Дмитрием Игнатенко (31 год), которые приняли решение завершить игровую карьеру.

Дмитрий Игнатенко – четырехкратный чемпион Украины, участник двух чемпионатов мира в сборной Украины, четыре сезона был частью «кременчугской» команды и помог ей завоевать долгожданное чемпионство в этом году.

Оборонец Филипп Матвиенко в прошлом сезоне сыграл только два матча и практически пропустил сезон из-за травм и долгой реабилитации.

sport.ua