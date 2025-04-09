Карлссон и О’Райлли забросили свои юбилейные шайбы в НХЛ

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Очередной день регулярного чемпионата НХЛ отличился несколькими голевыми юбилеями.

34-летний шведский защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон в матче против «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 200-ю шайбу в НХЛ.

«Пингвинз» победили в этом матче со счётом 5:0.

34-летний канадский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 300-ю шайбу в НХЛ.

Сам матч показался сверхрезультативным. «Нэшвилл» победил в овертайме со счетом 7:6.

Напомним, что «Ванкувер Кенакс» установили уникальный рекорд НХЛ.

sport.ua