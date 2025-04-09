Теннисный дайджест от BTU: Звезда для Билли Джин Кинг, проблемы Руне и Умбера, экс-шестая ракетка мира дебютирует в роли капитана сборной

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Анеке Руне, мама и менеджер 12-й ракетки мира Хольгера Руне, прокомментировала его отказ в первом круге Мастерса в Монте-Карло. Турнир для датчанина можно считать домашним, ведь он проживает в Монако.

“Это турнир, который так много для него значит. Это очень больно. Я просто не понимаю, как ему может так не везти. Я знаю, что есть еще двое игроков, которые также имеют желудочный вирус. Но почему опять Хольгер? Он никуда не выходил, спал и жил здоровой жизнью. Это ужасно для него, что это случилось именно здесь. Это могло произойти на любом другом турнире, но только не здесь”

🗞 Двадцатая ракетка мира Уго Умбер признался, что играл матч на Мастерсе в Монако, который проиграл в трех сетах Алексею Попырину, с бандажом из-за сломанного пальца. Француз получил травму мизинца на правой руке (сам же теннисист является левшой) в своем номере, когда выступал на показательном турнире UTS в Ниме на выходных. Сейчас Умбер ждет рекомендации врача, но он заявлен на турнире ATP 500 в Мюнхене на следующей неделе и хочет там сыграть.

🗞 Экс-шестая ракетка мира Карла Суарес Наварро на этой неделе дебютирует в качестве капитана сборной Испании в Кубке Билли Джин Кинг. В квалификации испанки сыграют против Чехии и Бразилии. Суарес Наварро уже протестировала корт в Остраве.

“Обычно корты в Чехии достаточно быстрые и это может усложнять ситуацию, но это не тот случай. Здесь можно играть розыгрыши, мяч хорошо реагирует на отскок, когда вы придаёте ему вращение. Я думаю, что плане игровых условий у нас не будет слишком много проблем”.

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🗞 Легенда тенниса Билли Джин Кинг стала первой женщиной, которая получила звезду на Голливудской аллее славы в новой категории спортивных развлечений в понедельник. На церемонии к бывшей американской теннисистке присоединились друзья легенда баскетбола Мэджик Джонсон и оскароносная актриса Джейми Ли Кертис.

🗞 Бывшая 37-я ракетка мира американец Маккензи Макдональд сделал предложение своей возлюбленной Марии Матеас. Макдональд, который по итогам сезона-2021 выиграл награду «Камбек года» в АТР, сейчас занимает 100 место в рейтинге, Матеас находится в топ-250 рейтинга WTA.

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