Хейкки Ковалайнен: Макс напомнил всем, на что он способен

В этом году Хейкки Ковалайнен вернулся в паддок в качестве эксперта телеканала Viaplay, вещающего на страны Северной Европы, и очень высоко оценил выступление Макса Ферстаппена в Японии.

Недостатки машины RB21 не помешали четырёхкратному чемпиону мира сначала завоевать поул, затем уверенно стартовать и довести гонку до победы, хотя, комментируя это своё достижение, Макс говорил, что ему помог целый рад обстоятельств. Но это нисколько не умаляет значения результата, благодаря которому Ферстаппен в личном зачёте уже почти догнал лидирующего Ландо Норриса.

«Полагаю, в исполнении Макса Ферстаппена мы увидели пример великолепного мастерства, – отметил Ковалайнен, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Думаю, что машина Red Bull по-прежнему не такая быстрая, как McLaren, но Максу удалось проехать совершенно потрясающий круг в квалификации – из своей RB21 он выжал всё и даже, вероятно, немного больше.

Гонка была похожа на спринт продолжительностью 53 круга, и гонщиков первой тройки на протяжении всей дистанции разделяли интервалы, не превышавшие секунды или двух. Макс показал отличный темп и не допустил ни единой ошибки, продемонстрировал великолепное мастерство.

Это стало неплохим напоминанием всем нам о том, на что он способен, ведь его личные стандарты, разумеется, очень высокие, даже если несколько предыдущих гонок он провёл на среднем уровне. Но Макс нам напомнил, почему он стал четырёхкратным чемпионом мира и одним из лучших гонщиков всех времён.

Я бы сказал, что наблюдать за этой демонстрацией его возможностей доставляло истинное удовольствие».

Весной прошлого года Хейкки Ковалайнен перенёс сложнейшую операцию на открытом сердце – она прошла успешно и после длительного периода реабилитации финн смог восстановить спортивную форму и уже осенью вернулся за руль раллийного автомобиля.

В своё время Ковалайнен провёл 111 Гран При в составе таких команд, как Renault, McLaren, Team Lotus и Caterham, а после завершения карьеры в Формуле 1 успешно выступает в различных японских сериях.

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