Расселл: В начале года мы не могли и мечтать о поуле!

Джордж Расселл выиграл квалификацию на домашней трассе в Сильверстоуне, завоевав третий поул в карьере и уже второй в этом году.

Джордж Расселл (1-й): «Непередаваемые эмоции! В начале года мы не могли даже мечтать о поуле на такой трассе, как Сильверстоун!

Мы с Льюисом показали первое и второе время, а Ландо Норрис – третье. Это же просто замечательно! В том числе это стало возможно благодаря всем болельщикам на трибунах, он заряжают нас энергией.

Наша машина сейчас производит очень хорошее впечатление, и именно в квалификации она поехала ещё быстрее. Пилотировать на этой трассе – настоящее удовольствие.

Mercedes сейчас в отличной форме, но теперь мы должны как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню, когда нам предстоит бороться за победу. Конечно, нас ждёт острая борьба с Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном, ведь они тоже будут быстрыми, но сейчас я испытываю огромную радость».

Льюис Хэмилтон (2-й): «Прежде всего огромное спасибо болельщикам! И я очень горжусь тем, что три лучших результата показали британские гонщики – невероятное достижение! Конечно, я от всей души поздравляю Джорджа, он отлично справился с делом.

Безусловно, в этот уик-энд мы не ожидали быть в первом ряду по итогам квалификации, и для всей нашей команды это очень важный результат. В общем, все сотрудники Mercedes заслужили этот успех. Ощущения за рулём были замечательными, но важнее всего было прогреть шины до нужной температуры и правильно выбрать момент для выезда на трассу. Думаю, мне это удалось. Впрочем, всё-таки можно было проехать круг и быстрее, ведь Джорджу это удалось.

Но в преддверии завтрашней гонки я чувствую уверенность в машине и думаю, что мы постараемся объединить усилия, чтобы отразить атаки Ландо Норриса».

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