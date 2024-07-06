Англия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Неужели Беллингем снова спасет свою команду?

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В рамках 1/8 финала сборная Англия уже была в шаге от вылета из турнира, словакам не хватило буквально несколько секунд. Спас свою команду ударом бисиклетой Джуд Беллингем.

На этот раз соперник выглядит куда более сложным. Возможно, здесь гениальности Беллингема уже не хватит, нужно быть сильными как команда.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в субботу, 6 июля.

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Евро-2024. Четвертьфинал.

6 июля. 19:00. Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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