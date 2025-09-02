Украинский новичок Гуэлф Сторм без раскачки стартовал в Канаде

Михаил Гапоненко

Нападающий молодежной сборной Украины Михаил Гапоненко позже других присоединился к своему новому клубу «Гуэлф Сторм» из молодежной лиги Онтарио, но это ему не помешало без раскачки в первой же игре за команду открыть счет голам в Канаде.

В гостевом предсезонном поединке против лучшей команды Восточной конференции прошлого сезона «Брентфорд Бульдогз» 17-летний харьковчанин Гапоненко реализовал численное большинство на 16-й минуте первого периода. Символично, что премьерную шайбу Михаил забросил с передачи своего партнера по клубу и сборной Ильи Шибинского.

После гола Гапоненко «Гуэлф Сторм» повел в счете 2:1, однако итоговый расклад оказался в пользу соперника – 7:3.

В календаре «Гуэлф Сторм» еще три предсезонных поединка. Старт чемпионата у команды запланирован на 19 сентября.

Напомним, что в чемпионате OHL свой третий сезон проведет украинский форвард Игнат Пазий из клуба «Норт-Бэй Батальон».

sport.ua