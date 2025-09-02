Астон Вилла арендовала футболистов Ливерпуля и Ман Юнайтед

"Астон Вилла" арендовала вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" и полузащитника Харви Эллиотта у "Ливерпуля".

Оба игрока будут выступать за бирмингемцев до конца сезона-2024/25. В соглашении по Эллиотту предусмотрена опция выкупа, которая может стать обязательной при определённых условиях.

Прошлый сезон Санчо провёл в аренде в "Челси", сыграв 40 матчей, забив 4 гола и сделав 10 результативных передач.

Эллиотт же успел провести 149 встреч за первую команду "Ливерпуля", отметившись 15 голами и 20 ассистами. Летом он стал чемпионом Европы-2025 среди молодёжных сборных U-21 и был признан лучшим игроком турнира.

