Усик не будет драться с Паркером. Боксер нашел нового соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер близок к достижению соглашения о бое.

Как сообщает The Ring, следующим соперником новозеландца станет не Александр Усик. Паркер близок к достижению договоренности о бое, который пройдет 25 октября 2025 года. Отмечается, что его соперником должен стать известный супертяжеловес. Среди кандидатов – Дерек Чисора, Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли.

Напомним, ранее Александр Усик попросил у WBO больше времени на организацию боя с Джозефом Паркером в связи с травмой спины.

