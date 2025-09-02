US Open. Синнер разгромил Бублика, Музетти впервые сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam на харде

На Открытом чемпионате США сыграны все матчи четвертого круга в мужской сетке соревнований



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 23) 6:1, 6:1, 6:1

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Жауме Мунар (Испания) 6:3, 6:0, 6:1

• Янник Синнер одержал пятую победу в седьмом поединке против Александра Бублика. В этом году он также победил Бублика на Ролан Гаррос и проиграл на турнире в Галле. Итальянский теннисист выиграл 25-й матч подряд на турнирах Grand Slam на харде и 13-й раз в карьере дошел до четвертьфинала на “мэйджорах” (третий раз в Нью-Йорке). 24-летний Синнер стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, кому удалось дойти до четвертьфинала на всех “мэйджорах” сезона в течении нескольких лет подряд (2024-2025). Янник будет бороться за свой восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam (второй подряд на US Open).

• Лоренцо Музетти затратил чуть более 1,5 часов на победу в матче против Жауме Мунара, обыграв его второй раз за шесть очных поединков. Музетти третий раз дошел до четвертьфинала на турнире Grand Slam и впервые сделал это на харде. Для Лоренцо это был юбилейный 50-й матч в основной сетке “мэйджоров” и он записал на свой счет 32-ю победу (64%).

Янник Синнер и Лоренцо Музетти сыграют друг с другом третий раз и впервые с 2023 года. Оба предыдущих поединка в двух сетах выиграл Синнер.

Напомним, что в других четвертьфинальных матчах сыграют:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Алекс де Минор (Австралия, 8)

Новак Джокович (Сербия, 7) – Тэйлор Фритц (США, 4)

Иржи Легечка (Чехия, 20) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

btu.org.ua