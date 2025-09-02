Каролина Мухова – после победы над Мартой Костюк: “Я не люблю проигрывать, поэтому отдаю все силы, чтобы найти путь к победе”

Чешская теннисистка прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге US Open



Каролина Мухова в трёхсетовом поединке одолела Марту Костюк и пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Напомним, в прошлом году чешка стала полуфиналисткой соревнований.

– Каролина, поздравляем с победой. Какие ваши мысли об этом матче?

– Это была ещё одна тяжёлая битва. Марта играла великолепно, в какой-то момент казалось, что она на корте просто повсюду. В третьем сете мне удалось собраться, стать агрессивнее и благодаря этому выиграть.

– Вы уже несколько раз выдерживаете затяжные трехсетовые поединки. В чем секрет?

– Честно, я просто не люблю проигрывать. В разгар матча я отдаю все силы, чтобы найти путь к победе. Это моя борьба и характер.

– В четвертьфинале сыграют сразу три представительницы Чехии. Какие у вас отношения между собой?

– Мы все радуемся друг за друга. С Маркетой мы из одного теннисного клуба, поэтому ближе общаемся, но и с Барборой также имею хорошие отношения. Это большой успех для нашей страны.

– Как объяснить такое количество чешских теннисисток на высоком уровне и есть ли у вас свои примеры для подражания?

– Не сказала бы, что у нас есть какая-то системная программа. В моем случае все начиналось с тренировок в родном городе, впоследствии я переехала в Прагу, где больше возможностей. Помогло большое количество домашних турниров. А роль родителей и семьи была ключевой. Что касается примеров для подражания, то мне всегда нравилась Каролина Плишкова, мы даже стали подругами.

– Ваша следующая соперница – Наоми Осака. Чего ожидаете от этого матча?

– Это будет очень сложная битва. Она снова набрала форму, много выигрывает, чувствует уверенность в своих ударах. У неё сильная подача, быстрые удары, хорошее движение по корту. Мы даже немного тренировались здесь, в Нью-Йорке, так что я знаю, чего ждать.

– Вы пережили непростой период после травмы. Что он вам дал?

– Это не первая моя травма, поэтому уже знаю, как обращаться с ними. Всегда стараюсь восстанавливаться максимально быстро, делать все, что могу в этот момент. Непросто, но с командой мы смогли подготовиться к турниру и теперь я снова наслаждаюсь теннисом.

– Как вы думаете, почему именно у женщин в Чехии такая тенденция успехов в теннисе?

– Возможно, девушки выбирают теннис чаще, потому что у парней более популярны хоккей и футбол. Но думаю, что важен пример – молодые видят нас и верят, что также могут добиться успеха. В клубах есть возможность тренироваться вместе, это мотивирует.



btu.org.ua