WTA Finals. Рыбакина завершила выступление на турнире победой над первой ракеткой мира

На Итоговом турнире сезона в Саудовской Аравии завершились матчи в Фиолетовой группе



Эр-Рияд, Саудовская Аравия • 2-9 ноября • хард • $15,250,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Групповой этап и плей-офф: одиночный разряд • парный разряд

Фиолетовая группа

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 3:6, 6:1

Казахстанская теннисистка записала в свой актив четвёртую победу в десяти встречах с Соболенко, в том числе вторую, когда соперница была в статусе первой ракетки мира. В подобных матчах это уже шестая победа для Рыбакиной. Четыре были над Игой Швёнтек.

Напомним, что казахстанка потеряла шансы на место в полуфинале после второго поражения в группе в понедельник.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua