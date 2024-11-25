Швейцарская тюрьма ждет Холанда

Но не все так страшно

Getty Images / Global Images Ukraine

Нападающему "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингу Холанду грозит 1 день заключения в Швейцарии.

Читайте такжеУ Холанда 115 очков по системе гол+пас в 100 последних матчах на клубном уровне

По данным источника, Холанд не заплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (64,36 евро – прим.), который был назначен 25 октября в кантоне Во на западе страны.

В случае неуплаты штрафа, Эрлинга могут взять под стражу на 1 день во время следующего визита в Швейцарию, где с 2023 года проживает его отец. Но наказание маловероятно, ведь при задержании проще заплатить штраф.

www.ua-football.com