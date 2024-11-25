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Футбол

Швейцарская тюрьма ждет Холанда

Но не все так страшно

Швейцарская тюрьма ждет Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Нападающему "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингу Холанду грозит 1 день заключения в Швейцарии.

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    По данным источника, Холанд не заплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (64,36 евро – прим.), который был назначен 25 октября в кантоне Во на западе страны.

    В случае неуплаты штрафа, Эрлинга могут взять под стражу на 1 день во время следующего визита в Швейцарию, где с 2023 года проживает его отец. Но наказание маловероятно, ведь при задержании проще заплатить штраф.

    www.ua-football.com

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