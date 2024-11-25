«Это просто мягкая задница». Звездный боксер-чемпион разнес Ломаченко

Чемпион мира WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался относительно возможного поединка против украинского боксера Василия Ломаченко.
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«Не буду врать – Василий Ломаченко меня боится. Это мягкая задница должна уйти на пенсию, если он больше не хочет драться в больших поединках», – сказал Стивенсон.
Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, завоевав пояс IBF в легком весе. Лома победил нокаутом австралийца Джорджа Камбососа.
Ранее Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.