Ломаченко признался, когда будет готов завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) признался, когда рассмотрит завершение боксерской карьеры.

«Я очень долго в этом виде спорта, слишком долго… Трудно сказать, сколько еще буду на ринге. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать мое тело еще одну тяжелую подготовку и еще один поединок», – признался Василий.

12 мая Ломаченко проведет бой против Джорджа Камбососа. На кону в поединке Ломаченко – Камбосос будет титул IBF легкого веса, ставший вакантным после того, как Хейни ушел в другой вес.

sport.ua