«Классный и искренний…». Ярослава Магучих рассказала о знакомстве с Усиком

Ulf Schiller/athletix.ch. Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 рассказала о недавнем знакомстве с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и олимпийским чемпионом Лондона-2012 Александром Усиком.

Спортсмены познакомились на одном из недавних мероприятий в Киеве.

«Не знала, что он тоже будет, ведь его награждали днем ​​раньше. И вдруг вижу его, попросила сфотографироваться. Он классный и искренний человек, все очень открыто рассказывает. В частности, говорил об Олимпийских играх в Лондоне. А еще вспоминал, как сложно ему было смотреть поединки Александра Хижняка, ведь когда ты спортсмен, то можешь что-то изменить, добавить, это больше зависит от тебя. А когда вне ринга, гораздо больше волнуешься. Это прямо как наши тренеры во время соревнований», – сказала Ярослава Магучих в интервью Sport.ua.

Ранее Ярослава Магучих рассказывала, что Усик мотивировал ее выиграть золотую медаль на чемпионате мира.

sport.ua