Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) поделился мнением о российско-украинской войне:

«В Украине, наверное, нет человека, который бы не потерял кого-то из-за войны. Как отец, я всем сердцем понимаю боль матерей, которые теряют своих детей. Этого не должно происходить в современном мире.

Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы не только положить конец войне, но и гарантировать, что она никогда не повторится. Крайне важно показать, что Украина – это не россия. Что это нация с 300-летней историей сопротивления российской империи, какое бы название она ни принимала в разные исторические периоды.

За последние три года мой фонд собрал миллионы евро от различных доноров на поддержку военных, усилий по восстановлению и гуманитарных проектов», – рассказал боксер.

Последний раз Усик выходил на ринг в декабре прошлого года, когда одолел британского претендента Тайсона Фьюри. Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой украинца судейским решением.

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sport.ua