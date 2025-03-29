Капитан сборной Польши – о сенсационном поражении Иги Швёнтек: “В жизни не подумал бы, что после такого матча со Свитолиной увижу такую картину”

Капитан сборной Польши в Кубке Билли Джин Кинг Давид Цельт прокомментировал сенсационное поражение Иги Швёнтек от 140-й ракетки мира Александры Эалы на турнире в Майами



“Для меня большим сюрпризом стало то, что Ига вообще не пользовалась своим опытом. Я не видел, что на корт выходит вторая ракетка мира, такая опытная и титулованная теннисистка. Ига не чувствовала: “Чёрт, это она должна меня бояться, а не я её”.

Вообще этот турнир проходил как-то иначе. С трудом прошла матч с Мертенс, отыгрывала сетболы с Гарсией. Мне было очень интересно посмотреть матч со Свитолиной, я опасался его, но ладно, там всё было довольно солидно, та победа меня немного успокоила. В жизни не подумал бы, что после такого матча со Свитолиной увижу такую картину», – отметил Цельт.

“Кто в команде за всё отвечает? Кто самая важная фигура? Это тренер. Именно тренер должен организовать всё так, как ему удобно. В любой команде принято спрашивать именно с тренера. Он собирает вокруг себя штаб, он – капитан, и он отвечает за результаты. Мы знаем, что в случае с Игой ситуация немного другая, роль Дарьи отличается от типичного психолога в туре. Но и в этом случае ответственность лежит на тренере. Что он должен сделать? Выйти и заявить, что психолог не справился, потому что Ига не выдержала давления?» – заключил Цельт.

Напомним, что Польша, вместе с командой Швейцарии, будут соперницами сборной Украины в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдут 10-12 апреля в польском городе Радом. Ига Швёнтек не вошла в предварительную заявку своей национальной сборной.



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