Олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич: “Титул Grand Slam – это по-прежнему моя цель и большая мечта”

Швейцарская теннисистка дала интервью накануне своего возвращения в Тур после рождения дочери

В апреле этого года Белинда Бенчич родила дочь Беллу и сейчас она готовится к тому, чтобы вернуться к выступлениям на турнирах.

“Напряжённый ли сейчас у меня график? Может, я только меньше сплю, но нет. На данной момент у меня не так много тренировок, как было раньше, но я готовлюсь к возвращению, немного устаю, но думаю, что ещё предстоит много работы”.

– Расскажите, как поживает малышка Белла?

– У нее всё очень хорошо. Сейчас она дома с бабушкой. Она такая замечательная, и мы не нарадуемся, что она у нас есть. Даже представить себе не можем, как жили без неё раньше.

– Если я правильно посчитал, то ей почти пять месяцев. Расскажите, как сейчас обстоят дела?

– Каждый день она узнаёт что-то новое, нам так интересно наблюдать за ней. Недавно она впервые рассмеялась, ей нравится купаться, и да, каждый день – это что-то новое.

– Я ожидал увидеть женщину с тёмными кругами под глазами, слегка уставшую. А вы выглядите замечательно. Что вы делали, чтобы такого не произошло?

– Спасибо, меня немного подготовили (смеётся). На самом деле надо отдать должное – Белла очень хорошо спит. Иногда она даже спит всю ночь. Безусловно, у меня есть большая поддержка со стороны семьи, и Мартин тоже вносит большую лепту и всегда присматривает за ней, когда я тренируюсь. Две её бабушки также очень мотивированы и всегда готовы помочь нам. Нам очень повезло с ними.

– Кто идёт смотреть первым, что случилось, когда Белла начинает кричать?

– Обычно это я. Но когда я тренируюсь, то это Мартин, моя мама или его мама. Или мой отец. Сейчас у нас всё очень хорошо организовано. Пока мы не путешествуем, всё идет хорошо, но я думаю, что когда начну играть на турнирах, то буду смотреть, нужна ли нам помощь. Моя мама готова путешествовать с нами, также Мартин и его мама. Посмотрим. Будем учиться в процессе.

– Вы продолжаете готовиться к возвращению. Как выглядит ваша повседневная жизнь?

– Моя повседневная жизнь уже достаточно спланирована с учётом тренировок. Утром у меня всегда теннис, но пока только один раз в день. Примерно полтора часа, а после обеда у меня обычно фитнес. Нагрузки пока не очень большие. В остальное время я занимаюсь обычными делами, играю с Беллой. Также я хожу с ней на детское плавание.

– На каком этапе подготовки вы находитесь в данный момент?

– Сложно сказать, ведь на тренировках и на турнирах всё совершенно по-другому. Я думаю, что играть в теннис – это как ездить на велосипеде. Мне нужно ещё немного потренироваться, это точно. Также в плане тренировок нужно учитывать и то, что я продолжаю кормить грудью. Работа Мартина – организовывать процесс тренировок так, чтобы я могла всё совмещать.

Для меня сейчас это новый опыт, и моему телу тоже необходимо учиться. Думаю, я также стала больше прислушиваться к себе. Раньше я иногда заставляла себя продолжать тренировку, а сейчас: “ладно, с меня хватит, пробежку сделаю завтра” и так далее. Я чувствую себя замечательно, у меня сейчас очень хорошие тренировки, я тренируюсь каждый день. И мое тело чувствует себя хорошо.

Также швейцарская теннисистка рассказала, как она пришла к тому, что уже готова создать семью.

“Я много думала об этом, как это должно произойти. Уже многие представительницы других видов спорта пошли на это. Раньше это было своего рода табу, и сейчас оно нарушено. Теперь это нормально – родить ребёнка и вернуться к тому, чем ты занимался. Меня это на самом деле вдохновило. Можно вернуться на свой прежний уровень. Поэтому мы решили, что мы хотим ребёнка и потом я вернусь. Я могла бы подождать, пока не закончу карьеру, но это было бы дополнительное давление на нас. Биологические часы у всех одинаковые. Мне 27 лет, я чувствую себя очень молодой, и у мене впереди ещё несколько лет в Туре. Я очень мотивирована.

Безусловно, сейчас карьера может длиться дольше. Раньше теннисистки входили в тур в 15-17 лет и завершали раньше, а сейчас можно играть до 35 лет или больше. Всё зависит от питания, здорового образа жизни, физической подготовки, медицины и восстановительных процедур. Сейчас всё это на совершенно другом уровне. Даже после беременности сейчас можно вернуть своё тело на самый высокий уровень.

Я много читала о бегуньях. Например, Эллисон Феликс. Она и другие спортсменки продемонстрировали, что после беременности можно стать ещё лучше. Меня это действительно вдохновило. Я говорю себе, если это удалось им, то и я смогу.

Я не знала, когда снова начну тренироваться. Я не знала, какими будут роды, как я буду чувствовать себя после рождения дочери. Как она будет спать. Я бы сказала, что всё было спонтанно. Также очень важно прислушиваться к своему телу. Первые физические нагрузки я начала примерно через два месяца после родов. Понемногу входила в ритм, но, конечно, это не сравнять с настоящими тренировками”.

Рассказала Бенчич и о смене приоритетов в своей жизни после рождения дочери

“Раньше, когда у меня была плохая тренировка, я весь день изучала, что делала не так и как это можно исправить. Теперь я могу разделять личную жизнь и работу. Мой приоритет в данный момент это она. В каком-то смысле, я думаю, что эта смена может сделать меня более расслабленной. В прошлом я хотела от себя слишком многого, я боролась с самой собой. Думаю, такое изменение в моей жизни снимет с меня это давление.

На данный момент я чётко вижу, что является нашим приоритетом, и это не изменится. Теперь я действительно воспринимаю теннис больше как свою работу, которую я по-прежнему очень люблю. И испытываю к ней огромную страсть. Но я думаю, что наш приоритет – это на 100% наша семья”.

Белинда также поделилась своими целями, которые ставит после возвращения в Тур

“Даже если бы я сейчас завершила карьеру, то всё равно сказала бы себе: “Вау, я олимпийская чемпионка”. У меня есть золотая и серебряная медали. У меня была достойная карьера. Вся моя работа, которую я проделала начиная с детства, действительно того стоила. Но я всё ещё верю, что могу выиграть турнир Grand Slam. Это по-прежнему моя цель и моя большая мечта. Я буду выкладываться на полную, чтобы это сделать, а если у меня это всё-таки не получится, то я не могу винить себя. Если выиграю, это будет приятный бонус для меня”.

Швейцарка рассказала и о своих ближайших планах

“Я бы хотела сыграть в матче Кубка Билли Джин Кинг в ноябре. В Биле против Сербии. Это было бы отличной подготовкой к новому сезону в Австралии. Мне сейчас нужно несколько матчей, которые я могла бы использовать в качестве теста – какой будет моя рутина, как путешествовать с Беллой и так далее. Чтобы немного опробовать всё это.

Я думаю, это реально. Я все ещё хочу. Месяц назад я не думала, что всё будет развиваться так быстро. Конечно, всё изменится, мое планирование будет меняться. Я хотела бы сыграть один-два небольших турнира до этого, чтобы посмотреть, как всё будет. Конечно, мы возьмем Беллу с собой на турниры. Я не могу представить, что оставлю её дома, для меня это не обсуждается. Мы хотим посмотреть, как всё пойдёт с точки зрения логистики”.

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