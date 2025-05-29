Экс-седьмая ракетка мира завершил свою карьеру после поражения от Янника Синнера на Ролан Гаррос

38-летний французский теннисист Ришар Гаске завершил свою профессиональную карьеру



Сегодня, в матче второго круга Ролан Гаррос француз уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 3:6, 0:6, 4:6. О том, что домашний “мэйджор” станет его последним турниром в карьере Гаске объявил еще в конце прошлого года.

За свою карьеру Ришар Гаске выиграл 16 титулов АТР и еще 17 раз доходил до финала (в том числе на трех “Мастерсах”). Дважды доходил до полуфинала на Уимблдоне и еще один раз на US Open. В 2017 году в составе сборной Франции выиграл Кубок Дэвиса. В июле 2007 года поднялся на 7-ю строчку в мировом рейтинге.

На теннисном корте Ришар Гаске заработал 21,3 млн. долларов. В рамках основного тура провел 1018 матчей, в которых одержал 610 побед, из которых 36 в поединках против игроков топ-10.

btu.org.ua