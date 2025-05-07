Рим. Даяна Ястремская против Анастасии Потаповой в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против “нейтральной” Анастасии Потаповой пройдет пятым запуском на Корте №1 (начало ориентировочно в 19:00 по киевскому времени).
Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 249/181
Призовые за карьеру: $5,204,093
Дата рождения: 30/03/2001 (24 года)
Место рождения: Саратов, россия
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2025 – Cluj-Napoca; 2023 – Linz; 2022 – Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 231/162
Призовые за карьеру: $4,724,794
• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Даяны Ястремской
H2H: 2-1
2025 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R2 | Ястремская 6:2, 6:3
2025 | Брисбен (WTA 500) | Хард | R2 | Потапова – 7:5, 6:4
2018 | Рим (ITF) | Грунт | Финал | Ястремская – 6:1, 6:0
История на турнире
Даяна Ястремская – 5/4 | Ястремская пятый раз играет на турнире в Риме. Ее лучший результат здесь – третий круг в 2020 и 2024 годах.
Анастасия Потапова – 3/4 | Потапова четвертый раз принимает участие на соревнованиях в Италии. Два года назад она дошла до третьего круга.
Выступления на грунте (на 07/05/2025):
Даяна Ястремская – 80/42 (3/2 в этом году)
Анастасия Потапова – 74/40 (4/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)
Даяна Ястремская – 15/10
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1
WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2
WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1
WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4
Анастасия Потапова – 16/7
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
WTA 1000 – 5/4 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R1, Мадрид – R4
WTA 500 – 5/2 | Брисбен – R3, Линц – 1/4, Штутгарт – R2
WTA 250 – 5/0 | Клуж-Напока – ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская – П, В, П, В, В
Анастасия Потапова – П, В, В, В, П
Национальный фактор:
Даяна Ястремская – 20/21 | Ястремская в этом году трижды встречалась с представительницами россии: проиграла Анастасии Потаповой в Брисбене и Екатерине Александровой в Линце, и победила Потапову в Дубае.
Анастасия Потапова – 9/7 | Потапова в этом сезоне дважды играла против Даяны Ястремской (победила в Брисбене и проиграла в Дубае), а также против Марты Костюк, которой уступила в Мадриде.
• Даяна Ястремская проведет 232-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 112 побед (48%);
• Анастасия Потапова проведет 247-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 136 побед (56%).
• Даяна Ястремская проведет 66-й матч в основной сетке турнира WTA. На ее счету 28 побед (43%);
• Анастасия Потапова проведет 57-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 26 побед (47%).
Победительница этого матча получит 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 150 евро призовых и 10 рейтинговых очков.
>>>