Рим. Даяна Ястремская против Анастасии Потаповой в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против “нейтральной” Анастасии Потаповой пройдет пятым запуском на Корте №1 (начало ориентировочно в 19:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 249/181

Призовые за карьеру: $5,204,093



Дата рождения: 30/03/2001 (24 года)

Место рождения: Саратов, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Cluj-Napoca; 2023 – Linz; 2022 – Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 21 (19/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 231/162

Призовые за карьеру: $4,724,794

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H2H: 2-1

2025 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R2 | Ястремская 6:2, 6:3

2025 | Брисбен (WTA 500) | Хард | R2 | Потапова – 7:5, 6:4

2018 | Рим (ITF) | Грунт | Финал | Ястремская – 6:1, 6:0

История на турнире

Даяна Ястремская – 5/4 | Ястремская пятый раз играет на турнире в Риме. Ее лучший результат здесь – третий круг в 2020 и 2024 годах.

Анастасия Потапова – 3/4 | Потапова четвертый раз принимает участие на соревнованиях в Италии. Два года назад она дошла до третьего круга.

Выступления на грунте (на 07/05/2025):

Даяна Ястремская – 80/42 (3/2 в этом году)

Анастасия Потапова – 74/40 (4/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)

Даяна Ястремская – 15/10

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Анастасия Потапова – 16/7

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 5/4 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R2, Майами – R1, Мадрид – R4

WTA 500 – 5/2 | Брисбен – R3, Линц – 1/4, Штутгарт – R2

WTA 250 – 5/0 | Клуж-Напока – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, П, В, В

Анастасия Потапова – П, В, В, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 20/21 | Ястремская в этом году трижды встречалась с представительницами россии: проиграла Анастасии Потаповой в Брисбене и Екатерине Александровой в Линце, и победила Потапову в Дубае.

Анастасия Потапова – 9/7 | Потапова в этом сезоне дважды играла против Даяны Ястремской (победила в Брисбене и проиграла в Дубае), а также против Марты Костюк, которой уступила в Мадриде.

• Даяна Ястремская проведет 232-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 112 побед (48%);

• Анастасия Потапова проведет 247-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 136 побед (56%).

• Даяна Ястремская проведет 66-й матч в основной сетке турнира WTA. На ее счету 28 побед (43%);

• Анастасия Потапова проведет 57-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 26 побед (47%).

Победительница этого матча получит 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 150 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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btu.org.ua