Алан Джонс: Оскара не остановит прессинг Макса

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс готов отдать Оскару Пиастри свой статус «последнего обладателя титула из Австралии». Он считает, что в отличие от большинства соперников Пиастри окажется сильнее Макса Ферстаппена в агрессивной борьбе колесо в колесо.

Алан Джонс: «Когда Макс видит брешь в обороне соперника, он сразу прессингует и идёт в атаку, но Оскара это не остановит.

Многие гонщики блефуют в борьбе с Максом, и он их сразу выкупает, но я верю, что Оскар достаточно психологически силён, чтобы не вступать в эту игру. Он просто примет все как есть и вернет все обратно».

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