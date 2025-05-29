Шарль Леклер: В Барселоне проблемы Ferrari повторятся

В Монако Шарль Леклер финишировал вторым, что стало лучшим результатом Ferrari в сезоне. В четверг в Барселоне монегаск предположил, что на испанской трассе команда вернётся к более привычным для себя результатам.

Шарль Леклер: «В этот уик-энд мы должны несколько снизить ожидания по сравнению с Монако, где для нас всё сложилось более позитивно. Однако этот никак не меняет наш подход. Мы используем более чем экстремальные настройки, и в Барселоне будем придерживаться этого же плана.

Я был искренне удивлён нашей формой в Монако, хотя в предыдущие годы мы выглядели сильно на той трассе, хотя никогда не доминировали. В этом году я считал, что мы выступим плохо. Однако такой результат прошлой гонки дал нам возможность лучше понять сильные стороны нашей машины, и они сыграли большую роль в Монако, чем мы предполагали.

Буду рад, если и в этот уик-энд нас ждёт приятный сюрприз, но я не думаю, что мы недооцениваем свои шансы. В Барселоне мы вернёмся к своей привычной форме, а это значит, что повторятся проблемы, которые преследуют нас с начала сезона, особенно в квалификации. В гонке ситуация может быть лучше.

Кроме того, мы ожидаем очень жаркую погоду. Как мы знаем, в таких условиях McLaren очень и очень быстры. Всё говорит о том, что Ferrari ждёт привычный для этого сезона уик-энд.

Сейчас я не хочу рассуждать о наших шансах в долгосрочной перспективе, поскольку не умею предвидеть будущее. Я знаю, какие обновления мы ещё планируем привезти в этом году, но мне не известно о планах соперников [по доработке машины], поэтому сейчас очень сложно что-то предсказать.

В теории нам будет сложно опередить McLaren, поскольку они сильно доминируют в начале сезона. Но я всё равно продолжу выкладываться до самого конца. Я надеюсь, что мы сможем сделать шаг вперёд в этот уик-энд, а затем как можно быстрее получим новинки, которые сделают машину быстрее, и это позволит надеяться на лучшее.

Но мы не можем больше себе позволить проигрывать слишком много. Я надеюсь, что в этот уик-энд команда начнёт сокращать отставание от лидеров».

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