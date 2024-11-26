Тото Вольфф: Конфигурация трассы в Катаре подходит W15

Руководитель Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги гонки в Лас-Вегасе, в котором его команда одержала победный дубль, и оценил перспективы Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран При Катара.

Тото Вольфф: «Мы с нетерпением ждём предпоследнюю гонку сезона в Катаре после победного дубля в Лас-Вегасе. Команда отлично поработала на протяжении трёх дней в США. Мы были быстры на протяжении всего уик-энда и хорошо выступили в субботу вечером [по местному времени].

Джордж стартовал с поула и контролировал ход гонки. Он блестяще пилотировал и имел запас по скорости. Льюис отыгрался после старта с десятой позиции и гарантировал команде первое и второе места на подиуме. Яркий результат – именно то, что нам было нужно в конце сезона, и он стал результатом напряжённой работы и решимости всех сотрудников команды.

Сложно найти более непохожие этапы, чем в Лас-Вегасе и Катаре. На трассе Лосаил много скоростных участков и мало, если вообще есть, серьёзных зон торможения. Несмотря на то, что гонка проходит позже, чем в прошлом году, всё равно будет очень жарко. Это контрастирует с прохладной погодой и множеством медленных секций трассы в Лас-Вегасе.

В любом случае, мы стремимся сильно выступить в предстоящий уик-энд. Машине W15 больше подходят трассы с большим количеством быстрых поворотов, такие как Сильверстоун и Спа. Прохладная погода в Лас-Вегасе дала нам преимущество, но конфигурация трассы в Катаре должна подходить сильным сторонам нашей машины.

Мы знаем, что соперники будут сильнее, чем в прошлый уик-энд, но мы постараемся вывести машину в рабочий диапазон и побороться в первых рядах».

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