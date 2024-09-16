Льюис Хэмилтон: Машина была неправильно собрана

Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн в Баку после замены силовой установки. Гонщик Mercedes рассказал, что помимо двигателя команде пришлось менять настройки подвески, поскольку в субботу после квалификации выяснилось, что машина неправильно собрана.

Льюис Хэмилтон: «У нас была отличная машина в пятницу, и перед субботой мы внесли в неё некоторые корректировки. Однако выяснилось, что один из компонентов неправильно собран, и из-за этого всю субботу мы двигались по неверному пути.

Команда обнаружила это только в конце дня. И нам пришлось поменять настройки перед гонкой. Кроме того, ранее по ходу сезона я потерял один двигатель, поэтому всё равно когда-то нужно было поставить новый, а трасса в Баку лучше всего подходит для замены. Но я знал, что меня ждёт трудный день.

В гонке баланс машины был худшим, с которым мне вообще когда-либо приходилось иметь дело. Баланс был смещён в сторону передних колёс, а задние вообще не держали трассу. Мне приходилось поворачивать рывками, скользить передними колёсами в каждом повороте. Это самый странный способ пилотирования, который мне приходилось применять.

Я знал, что будет сложно обгонять. В середине пелотона очень сложно приблизиться к машине впереди, чтобы провести атаку. Я не знаю, почему у нас был настолько плохой темп. Иногда так бывает».

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