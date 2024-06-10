Бастер Даглас назвал современного боксера, который мог бы побить Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Бастер Даглас рассказал, кто из нынешних бойцов хевивейта имел бы наилучшие шансы победить Майка Тайсона в его лучшей форме.

«Я бы сказал, что у Усика были бы лучшие шансы победить Майка. Затем у Энтони Джошуа, но Майк был крепким орешком», – сказал Даглас.

Ранее Бастер рассказал, кто бы сейчас победил в бою Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри.

В феврале 1990 года Даглас в Токио нокаутировал Тайсона в чемпионском бою за титулы WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе, нанеся Майку первое поражение в профессиональной карьере. Этот бой считается одним из самых громких апсетов в истории бокса.

sport.ua