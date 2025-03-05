Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о бое-реванше между чемпионами мира – украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я встретился с Даниэлем и его отцом, и мы работаем над его следующим боем. Надеюсь, мы сможем объявить об этом в скором времени. Бой с Усиком? Я бы организовал его с удовольствием. Это замечательный бой, замечательный реванш и настоящая история. Это двое лучших супертяжей, которые могут драться между собой.

Если мы сможем это сделать, я был бы рад. Этот бой распродал бы Уэмбли за один день. Я хочу, чтобы он был организован в Лондоне, на Уэмбли. Сделаю преимущество домашней арены для Дюбуа», – сказал Уоррен.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua