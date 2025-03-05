Пьер Ваше ответил на язвительное замечание Ньюи

Технический директор Red Bull Пьер Ваше в интервью PlanetF1.com согласился с язвительным комментарием Эдриана Ньюи о «недостаточном опыте»…

Пьер Ваше: «Это правда, что у меня гораздо меньше опыта, чем у него. Ему 66 лет, а мне 50 – я на 16 лет менее опытен.

Я не принимаю это на свой счет, возможно, это правда, но для меня ничего не меняет. Подобные комментарии для меня не имеют значения. Важны факты, а они в том, что в прошлом году мы действительно недостаточно хорошо поработали и эффективность машины снизилась. Возможно, из-за нехватки опыта, или из-за непонимания некоторых вещей, но мы попытались это исправить.

Важно, что мы нашли причину. Её поиск многому нас научил. В 2023-м мы узнали меньше, чем в прошлом году. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, позволяет понять, как двигаться дальше. Для нас это был очень полезный опыт, такие задачки мне нравятся. Устранение проблем – это наша работа.

Лично меня это не касается. Я считаю, что моя работа не является личной. Моя задача – понять, в чём мы недостаточно хороши и почему проигрываем. Личные комментарии в мой адрес не имеют значения».

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