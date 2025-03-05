Мэдисон Кис: “После победы на Australian Open для меня и моей команды очень важно помнить, как мы к этому пришли и что мы делали”

Пятая ракетка мира Мэдисон Кис готовится к старту в Индиан-Уэллс, её первом турнире после триумфа на Открытом чемпионате Австралии



– Мэдисон, поздравляем с возвращением в Индиан-Уэллс. Расскажите, чем вы занимались в течение последнего месяца после вашей победы на турнире Grand Slam в Мельбурне.

– Да, у меня было немного времени дома, чтобы перезагрузиться, вернуться к тренировкам, пройти небольшое восстановление и снова выйти на 100% формы. Очень жду старта американской части сезона.

– Когда вы приезжаете на такой большой турнир, как этот, первый действительно масштабный турнир после Australian Open, чувствуете ли вы себя иначе? Изменилось ли отношение к вам?

– Было бы нечестно говорить, что по этому турниру у меня нет более высоких ожиданий после такого старта сезона. Но в то же время очень важно для меня и моей команды помнить, как мы к этому пришли, что мы делали. Поэтому для меня ключевое – вернуться к тем же принципам и придерживаться их. Здесь важно найти баланс между тем, чтобы честно признавать повышенные ожидания, но в то же время понимать, что резкие изменения мышления сразу после успеха редко идут на пользу. Поэтому я стараюсь просто вернуться к тому, что работало раньше, на чем мы концентрировались, и сохранять этот подход.

– Ваш кубок уже прибыл из Австралии?

– На самом деле я привезла трофей домой сама. Он пережил несколько перелетов и остался невредимым, так что это уже хорошо (смеется).

– Где вы его поставили?

– Он очень большой, поэтому пока просто стоит в нашей гостевой спальне, пока мы не найдем для него достойное место (смеется).

На турнире в Индиан-Уэллс Мэдисон Кис получила пятый номер посева. Первая соперница американки определится в матче между Джессикой Боусас Манейро (Испания) – и Анастасией Потаповой (-).



Фото: Getty Images.

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