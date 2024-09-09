Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год

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Боксер Александр Усик не совсем согласен с цифрами Forbes, которые говорят, что супертяж за год заработал 54 миллиона долларов.

«Заработал $50 млн в год? Это не так, но пусть будет – значит, я действительно заработаю столько», – ответил Усик на просьбу прокомментировать такие цифры.

В этом году боксер провел поединок против Тайсона Фьюри за все титулы супертяжелого веса. На декабрь запланирован бой-реванш.

Усик в рейтинге значительно опередил Александра Зинченко (10 млн) и Михаила Мудрика (6,6 млн).

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sport.ua