Усик назвал боксера, который заслужил провести поединок с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО).

Накануне противостояния с британцем, Усик признался, что Дюбуа заслуженно получил право провести реванш с украинским боксером, ведь победил сильных соперников.

«Я люблю всех своих британских оппонентов. Я считаю, что Дюбуа – сильный атлет, мощный боксер, который много умеет на ринге. За последние три поединка он получил три убедительные и уверенные победы. Именно по этой причине он заслуженно получил реванш со мной», – прокомментировал предстоящий бой Усик.

Стоит добавить, что перед поединком на Уэмбли запланированы важные и традиционные мероприятия – пресс-конференция, взвешивание и открытая тренировка.

sport.ua