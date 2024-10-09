Фьюри – о желаемом сопернике: «Неважно, проиграет ли он 20 боев. Должны...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри признался, интересен ли ему бой с Энтони Джошуа после поражения ЭйДжея от Даниэля Дюбуа нокаутом.

«Это будет комедия, если мы не подеремся. Неважно, проиграет ли он еще двадцать боев, или сделает перерыв в десять лет… мы обязаны провести этот бой. Я уже когда-то упустил большой бой против Дэвида Прайса, этот бой раскручивали, он должен был пройти в Манчестере или Ливерпуле, но все сорвалось. Поэтому это будет смешно, если с ЭйДжеем мы не подеремся», – сказал Фьюри.

Ранее экс-чемпион WBC в хевивейте Тайсон Фьюри через социальные сети намекнул, что планирует изменить перед боем-реваншем с Александром Усиком.

sport.ua