В Примейре болбоя признали лучшим игроком встречи

Необычная ситуация в футбольном поединке

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В матче чемпионата Португалии между "Порту" и "Брагой" (2:1) болбой помог хозяевам поля победить соперников. Во втором тайме болбой на фланге оперативно подал мяч защитнику "Порту", который быстро возобновил игру. Передачу получил Нико Гонсалес и осуществил ассист на Пепе Акино, сделавший счет 2:1.

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Награду лучшего игрока матча получил полузащитник Гонсалес, отличившийся голевой передачей. Однако футболист решил поделиться своим успехом с болбоем, без которого, вероятно, не было бы второго гола "Порту".

Отметим, что "драконы" занимают 2-е место, отставая от "Спортинга" на три очка.

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