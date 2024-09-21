ПСЖ продолжит оспаривать выплату задолженности перед Мбаппе

Столичный клуб отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение

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Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Однако французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

В ходе состоявшегося 12 сентября судебного заседания LFP было вынесено решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.

В ответ ПСЖ подал апелляцию на решение комиссии LFP, в которой заявил, что намерен передать спор в другую инстанцию.

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Отмечается, что "столичный" клуб аргументирует, что игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба в течение 7 лет в Париже.

Добавим, что французский клуб могут исключить из Лиги чемпионов 2024/25 из-за задолженности перед Мбаппе.

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