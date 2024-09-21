В Sauber/Audi уже подписали контракт с Боттасом?

Швейцарский таблоид Blick внимательно следит за ситуацией с оставшейся вакансией в Sauber/Audi, стараясь, с одной стороны, не упускать ни одной из появляющихся версий, с другой, его автоспортивный репортёр Роже Бенуа, постоянно критикует команду за неверие в молодёжь.

Очередной текст Бенуа, отправленный в редакцию из паддока сингапурской трассы Марина-Бей, примерно такой же по настроению, и начинается он с абзаца, который стоит привести целиком:

«Знаешь ли ты, что контракт с Боттасом вновь продлён ещё на год?» – спросил корреспондента Blick руководитель одной из команд в перерыве между пятничными тренировками. Когда этот весьма авторитетный человек с вами откровенничает, ему (к сожалению) вполне можно доверять.

Именно он в 2022 году в дни монреальского уик-энда доверительно сообщил Blick, что Audi готовится к партнёрству с Sauber. И хотя многие это опровергали, через пять месяцев о будущем альянсе было объявлено официально».

Когда объявят о том, что Боттас станет напарником Нико Хюлкенберга в следующем году, пока неясно, но суть текста Blick в том, что надо ждать именно таких новостей. Текст невесёлый, потому что другие команды делают ставку на молодость – достаточно упомянуть Mercedes, Haas и Alpine, где в 2025-м будут выступать Кими Антонелли, Оливер Берман и Джек Дуэн соответственно – но в Sauber предпочли оставить в команде ветерана Боттаса, чья мотивация вызывает у болельщиков сомнения.

Конечно, пока это только очередная порция слухов, но если всё так и есть, то логику решения нового руководства команды в лице Маттиа Бинотто можно понять. Сейчас машина Sauber – самая медленная в чемпионате, и вряд ли к следующему сезону удастся добиться какого-то заметного прогресса, однако опыт Хюлкенберга и Боттаса (на двоих у них уже без малого 500 Гран При) очень пригодится Audi в процессе подготовки к 2026 году.

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