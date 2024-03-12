Стролл первым увидел клетчатый флаг на финише в Бахрейне

На первом этапе сезона в Бахрейне британскому телеведущему Джереми Кларксону было доверено дать отмашку клетчатым флагом на финише гонки. Он блестяще справился с возложенной на него миссией, но позже выяснилось, что первым гонщиком, которому Джереми дал отмашку, был не победитель Макс Ферстаппен, а Лэнс Стролл.

«Я приезжал на гонку Формулы 1 в Бахрейн, и после старта ко мне подошёл один из организаторов и спросил, не хочу ли я помахать клетчатым флагом на финише? – описывает подробности того вечера Джереми Кларксон в колонке газеты The Sun. – Учитывая, что в числе гостей были Неймар и Кевин Харт, я был чрезвычайно польщён. И хотя к тому момент я выпил несколько бокалов пива и, возможно, вина, я ответил: «Хочу». Что могло пойти не так?

Когда до финиша оставалось ещё дюжина кругов, я отправился со своего смотрового балкончика в одном конце пит-лейна в небольшую башню на другом конце пит-лейна, с которой дают отмашку клетчатым флагом.

Ничего сложного – у меня было полно времени. Это было бы правдой, если бы я мог идти прямо. К счастью, я дошёл до башни в тот момент, когда Макс Ферстаппен начал финальный круг.

К тому моменту я немного запыхался, но даже мне хватило времени перейти пит-лейн за то время, которое требуется машине Формулы 1, чтобы проехать круг. И в тот момент, когда я был в нужном месте, моя весёлая подружка Лиза заявила, что ей нужно в туалет.

«Я понимаю, – ответил я. – Но что нам делать? Попросить Макса где-нибудь припарковаться, пока ты сделаешь свои дела?»

Несмотря на то, что даже в таком случае Макс выиграл бы гонку, мы решили не рисковать, поднялись на башню, и я взял в руки клетчатый флаг. И ждал, когда Макс появится из последнего поворота. Вообще легко.

Но было темно, и мне требовалось время, чтобы понять: «Это Red Bull?» В этот момент машина пролетела мимо меня, и я понял: «Засада! Это Red Bull!» И я начал так отчаянно размахивать флагом, как только мог, когда понял, что это всё-таки не Red Bull.

Мне сказали, что официально гонку выиграл Макс Ферстаппен, но кто первым увидел мою отмашку клетчатым флагом? Ну, я проверил запись и думаю, что это был Лэнс Стролл».

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