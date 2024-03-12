Следить
Футбол

НХЛ: «Каролина» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Аризона». Расписание матчей 13 марта

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

13 марта, среда

02.00 мск. «Баффало» — «Детройт»

02.00. «Каролина» — «Рейнджерс»

02.00. «Монреаль» — «Коламбус»

02.00. «Оттава» — «Питтсбург»

02.00. «Филадельфия» — «Сан-Хосе»

03.00. «Даллас» — «Флорида»

03.00. «Миннесота» — «Аризона»

03.30. «Чикаго» — «Анахайм»

04.00. «Калгари» — «Колорадо»

05.00. «Сиэтл» — «Вегас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник

Категории
Комментарии
Больше в Футбол
aquapolis