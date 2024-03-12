НХЛ: «Каролина» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Аризона». Расписание матчей 13 марта

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
13 марта, среда
02.00 мск. «Баффало» — «Детройт»
02.00. «Каролина» — «Рейнджерс»
02.00. «Монреаль» — «Коламбус»
02.00. «Оттава» — «Питтсбург»
02.00. «Филадельфия» — «Сан-Хосе»
03.00. «Даллас» — «Флорида»
03.00. «Миннесота» — «Аризона»
03.30. «Чикаго» — «Анахайм»
04.00. «Калгари» — «Колорадо»
05.00. «Сиэтл» — «Вегас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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