ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) поделился эмоциями после увиденного нокаута в бою Энтони Джошуа – Франсис Нганну.

«Это был отличный нокаут. Я не думал, что Франсиса можно так потрясти, но Джошуа это сделал. Поэтому я поздравляю Джошуа и его команду с работой, которую они проделали.

Было бы здорово провести с ним реванш. Мы хорошо ладим с Джошуа, но было бы отлично подраться в будущем, если я продолжу побеждать, прогрессировать и делать то, что мне необходимо делать», – сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Паркер и Джошуа провели бой в 2018 году, Энтони победил единогласным решением судей (118-110, 119-109, 118-110).

sport.ua