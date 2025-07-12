Сексапильная американка защитила титул чемпионки на шоу Джейка Пола

Getty Images/Global Images Ukraine. Алисия Баумгарднер и Дженнифер Миранда

В ночь на 12 июня на арене «Madison Square Garden» состоялся вечер бокса, организованный известным американским шоуменом и боксером Джейком Полом.

На ринге встретились представительницы второго полулегкого веса (до 59 кг) – сексапильная американка Алисия Баумгарднер (15–1, 7 КО) встретилась с испанкой Дженнифер Мирандой (12–0, 1 КО), которая совмещает карьеру в спорте и кино – снималась в популярном сериале «Бумажный дом».

Алисия с первых секунд захватила контроль над центром ринга, много двигалась и выбрасывала внушительное количество ударов. Миранда достаточно легко избегала атак соперницы и неплохо контрила ее выпады.

Во второй половине боя Миранда устала и замедлилась, но Баумгарднер продолжала слишком часто промахиваться. Достаточно конкурентный бой, победительницей которого стала американка. Алисия сохранила статус абсолютной чемпионки мира.

Алисия Баумгарднер (США) – Дженнифер Миранда (Испания) – UD 10 (98–92, 98–92, 97–93)

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua