Легенду Атлетика дисквалифицировали за допинг

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Защитника "Атлетика" из Бильбао Ерая Альвареса дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Испанец прокомментировал это решение в Instagram.

"Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест УЕФА оказался положительным после первого матча полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Эта новость стала для меня огромным ударом, и я, честно говоря, не мог в это поверить, учитывая, что я никогда в жизни не употреблял запрещенных веществ. С тех пор как я поборол свою болезнь, я годами прохожу лечение от алопеции, и после изучения этого случая мы определили, что положительный результат был связан с непреднамеренным употреблением мной препарата для профилактики выпадения волос, который содержал запрещенное вещество.

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Дисциплинарное производство в настоящее время расследуется и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не уполномочен делать какие-либо дальнейшие публичные заявления. Хочу сказать вам всем, что я глубоко сожалею об этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершен, я предоставлю все необходимые объяснения. Я хочу поблагодарить "Атлетик" за их поддержку и инициативу с самого начала и выразить свое доверие к системе правосудия и спортивным учреждениям", – написал футболист.

30-летний игрок всю свою карьеру выступает за "Атлетик". Альварес провел за басков 257 матчей, 29 из которых – в прошлом сезоне.

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