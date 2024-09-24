Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший чемпион мира Майк Тайсон назвал легендарного боксера, на которого хотел быть похожим. Тайсон выделил экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роберто Дюрана, который выиграл более 100 боев на профи-ринге.

«Дюран был злым, жестоким и очень популярным. Несмотря на то, что он был плохим парнем, люди все равно любили его, и я хотел быть таким, как он – плохим парнем, которого бы любили люди.

Он комик, но он прекрасный парень. Он похож на меня, но мы два совершенно разных парня на ринге и вне его», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua