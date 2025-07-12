Формула E: Эванс одержал победу в субботней гонке

Дождь, поливавший трассу берлинского этапа Формулы E и её окрестности, к старту субботней гонки стих, но покрытие оставалось влажным, что уже создавало дополнительные сложности гонщикам и было ещё одним фактором интриги.

С поула стартовал Митч Эванс, гонщик Jaguar, которому, конечно, хотелось добиться успеха после долгой череды разнообразных неудач. Со второй позиции гонку начинал Робин Фряйнс, причём дела голландца и его команды Envision идут в этом году ещё хуже, чем у Jaguar, а вот третьим стартовал Оливер Роулэнд, лидер личного зачёта, который уже сегодня мог обеспечить себе чемпионский титул. Забегая вперед, скажем, что ему это не удалось.

Как это бывает в технических видах спорта, стартовать удалось не всем: по каким-то причинам машина команды Andretti №27 отказалась тронуться с места, и Джейк Деннис сразу сошёл с дистанции. Появились жёлтые флаги, но ненадолго, и на третьем круге борьба возобновилась.

На мокрой бетонной трассе аэродрома «Темпльхоф» действовать надо было осторожно, поэтому старт и первые круги прошли без осложнений, Митч Эванс сохранил лидерство, причём вскоре зафиксировал лучшее время прохождения круга.

Но поскольку многие гонщики предпочли, не откладывая, активировать режим повышенной мощности Attack Mode, для чего временно съехали с основной траектории в особый сектор, то порядок в лидирующей группе изменился.

Эванс сохранял лидерство и после первых десяти кругов, но на второй позиции ехал Антониу Феликс да Кошта, на третью пробился Паскаль Верляйн, его напарник по заводской команде Porsche, стартовавший девятым; Фряйнс был четвёртым, а замыкал первую пятёрку Жан-Эрик Вернь. Роулэнд пока держался шестым, явно выжидая, тем более что первая гонка сдвоенного уик-энда проходит с обязательным пит-стопом, во время которого происходит экспресс-дозаправка батарей (Pit Boost), и это всегда приводит к каким-то перестановкам.

Через какое-то время да Кошта и Верляйн поменялись позициями, их вплотную преследовал Фряйнс, а вот Эванс к 15-му кругу уже довёл преимущество до трёх секунд.

Когда гонка приближалась к экватору, а всего её участникам предстояло проехать 39 кругов, начались пит-стопы, что не могло не сказаться на расстановке сил, но к лидирующей группе это не относилось.

Первым из её гонщиков на пит-лейн свернул свернул Фряйнс, это произошло на 24-м круге, а на следующем круге его примеру последовали Эванс и Верляйн. В этот момент Роулэнд вышел в лидеры, хотя было понятно, что лишь временно.

Эванс вернулся на трассу на 4-й позиции, но Роулэнд провёл обязательный пит-стоп на 26 круге, после чего оказался на 9-м месте. При этом стюарды начали в отношении британского гонщика Nissan расследование за произошедший какое-то время назад контакт с машиной Эдоардо Мортары, гонщика Mahindra.

На 29-м круге на трассе остановилась машина Дэвида Бекмана, причём это стало следствием столкновения с Nissan Серхио Сетте Камары. Бразилец смог остаться на трассе, в отличие от британского гонщика Cupra Kiro.

На рестарте порядок в группе лидеров был таким: Эванс, Верляйн, Вернь, его напарник по DS Penske Макс Гюнтер, Фряйнс.

К концу 32-го круга машину Бекмана эвакуировали с трассы и гонка продолжилась. Но по какой-то причине замедлился и откатился в самый хвост пелотона Вернь. Видимо, что-то случилось с его машиной.

До финиша оставалось не так много кругов, и гонщикам, которые не успели использовать Attack Mode, важно было это исправить, чтобы избежать штрафа.

В это время произошла очередная неожиданность: похоже, на трассе произошёл контакт между Nissan Роулэнда и Mahindra Фелипе Друговича, в этот уик-энд заменявшего Ника де Вриза. По крайней мере, именно в адрес бразильца лидер чемпионата по радио высказался весьма нелицеприятно, хотя комментаторам показалось, что виновником коллизии был не Другович, но это уже мало что меняло.

Машина лидера чемпионата была повреждена, и он вынужден был вернуться в боксы из-за сломанной передней подвески. Т.е. мечте Оливера зафиксировать победу в чемпионате уже в этот уик-энд не суждено было осуществиться.

Борьба за победу по мере приближения финиша обострялась. Эванс лидировал, но Верляйн сократил отставание с трех секунд до восьми десятых и начал вплотную прессинговать гонщика Jaguar. Задача Верляйна была очевидна: в ситуации, когда Роулэнд сошёл, Паскалю было важно заработать как можно больше очков, чтобы оттянуть решение судьбы титула до лондонского финала.

Трасса подсыхала, Верляйн прибавлял, но всё-таки несколько недооценивал состояние покрытия, поскольку периодически его машина теряла стабильность. Зато как Эванс действовал хладнокровно, размеренно и спокойно довёл гонку до победы – второй в сезоне.

Напомним, со времени его декабрьского успеха в Сан-Паулу прошло уже восемь месяцев.

Вторым финишировал Верляйн, на 18 очков сокративший отставание от Роулэнда, которое, впрочем, по-прежнему остаётся более чем существенным. На третье место поднялся Мортара, которому повезло, поскольку этому способствовал 5-секундный штраф, полученный да Коштой. Несмотря на этот штраф, сход Роулэнда и очки за 2-е и 10-е место позволили Porsche Formula E Team подняться на первую строчку командного зачёта, опередив Nissan.

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